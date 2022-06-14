Россия предложила вывезти людей с химзавода «Азот» в подконтрольное «ЛНР» Сватово

Для вывода гражданских лиц, которые находятся в бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке, россияне предлагают открыть коридор — на подконтрольные группировке «ЛНР» территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает российское министерство обороны.



Мизинцев уверяет, что украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей) — на подконтрольную украинским властям территорию, в Лисичанск. Однако в российском Минобороны считают, что из-за подрыва мостов через Северский Донец в сторону Лисичанска «проведение безопасной эвакуации не представляется возможным».



В ведомстве подтверждают, что на «Азоте» находятся сотни мирных граждан. Мизинцев заявил, что в РФ расценивают обращение «как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения».



Также он сообщил, что Вооруженные силы России и группировка «ЛНР» готовы провести «гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан».



«С 08:00 до 20:00 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении», — отметил Мизинцев.



Он уточнил, что подразумевается вывоз людей в подконтрольное «ЛНР» Сватово.



В РФ уверяют, что это заявление доводится до ведома украинской стороны.