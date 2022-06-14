Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»

Стадион в Мариуполе. Фото: Андрея Санина

Российские оккупанты во время обстрелов Мариуполя нанесли серьезные разрушения спортивной инфраструктуре города. Пострадал в том числе стадион имени Владимира Бойко, расположенный в Кальмиусском районе (бывший «Ильичевец»). Как сегодня выглядит стадион, показал вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин в Facebook.



«Это домашний стадион ФК "Мариуполь", городской стадион имени Владимира Семеновича Бойко. Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах», — сообщил Санин.



По его словам, внутри административного здания все разбито мародерами.