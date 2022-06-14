Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»

14 июня 2022, 15:50

Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»

Стадион в Мариуполе. Фото: Андрея Санина Стадион в Мариуполе. Фото: Андрея Санина

Российские оккупанты во время обстрелов Мариуполя нанесли серьезные разрушения спортивной инфраструктуре города. Пострадал в том числе стадион имени Владимира Бойко, расположенный в Кальмиусском районе (бывший «Ильичевец»). Как сегодня выглядит стадион, показал вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин в Facebook.

«Это домашний стадион ФК "Мариуполь", городской стадион имени Владимира Семеновича Бойко. Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах», — сообщил Санин.

По его словам, внутри административного здания все разбито мародерами.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Футбол Война Стадион

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
11:50
«ДНР» показала стелу на въезде в Оленовку в цветах флага РФ
10:40
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
09:49
У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска
09:18
«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник
09:17
88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ
00:45
Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►
22:33
Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек
22:23
Пушилин после обстрела Донецка сообщил о помощи РФ
21:06
В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц
все новости
18:57
Оккупанты пытаются усилить группировку для захвата Северодонецка — Генштаб
18:37
Кабмин ввел удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных территорий
18:27
Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»
17:58
В Украине запретили деятельность шести пророссийских партий
17:35
Зеленский: Продолжительный мир с РФ зависит от российской стороны
17:19
Кабмин упростил порядок фиксации повреждений зданий и сооружений в результате боевых действий
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
16:23
В Доброполье ракетный удар превратил в руины практически целую улицу
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
15:35
В результате падения обломков сбитой над Золочевом ракеты пострадали 4 человека
15:06
Россия предложила вывезти людей с химзавода «Азот» в подконтрольное «ЛНР» Сватово
14:58
Подоляк обратился к участникам формата «Рамштайн» накануне их очередного заседания
14:50
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах
14:50
Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины
все новости
ВИДЕО
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
14 июня, 10:40
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция