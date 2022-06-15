В Северодонецке остается 10 тысяч жителей

По состоянию на утро 15 июня в Северодонецке остается около 10 тысяч гражданских, фактически каждый десятый житель, армия РФ штурмует областной центр Луганщины по нескольким направлениям.



О ситуации в городе рассказал в эфире телемарафона глава городской военной администрации Александр Стрюк.



По его словам, сейчас с Северодонецком усложнилась логистика, однако пути сообщения с городом остаются. Украинские военные контролируют промышленную зону, и вытесняют оккупантов из центра.



Стрюк заявил о «критической» гуманитарной ситуации в населенном пункте, в планах Луганской ОВА запустить центр предоставления помощи для переселенцев региона.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов региона, повредив и уничтожив снарядами 67 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.