В Донецкой области под обстрел оккупантов попали 11 населенных пунктов, есть жертвы

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

На Донетчине оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, зафиксированы повреждения 67 гражданских объектов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



По информации полиции, российские войска ударили по населенным пунктам Очеретино, Бердычи, Нью-Йорк, Авдеевка, Желанное, Доброполье, Веровка, Бахмут, Зайцево, Красногоровка, Покровск. Противник нанес авиаудар, также обстреливал мирное население из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч».



Разрушены 47 – жилых домов, железнодорожный путь, больницы и медицинский центр, повреждены легковые и грузовые автомобили, гаражи.



В полиции отметили, что обесточены 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174.



Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.