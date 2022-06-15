На открытии Петербургского форума Пушилин и Беглов стреляли из пушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «ДНР» Денис Пушилин открыли Петербургский международный экономический форум выстрелом из пушки.



Стреляли с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень по местному времени. Из первой пушки Беглов дал залп вместе с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским. Из второй стреляли Беглов и Пушилин.



В этом году форум юбилейный, 25-й. Как заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников, теперь это «новая традиция».



Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник принимают участие в ПМЭФ. На форуме ожидается выступление президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина.