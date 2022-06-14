Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Юнион» в своем телеграм-канале.



На форуме ожидается выступление президента России Владимира Путина.



Его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на форуме.



Путин будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, отметил Песков в интервью ТАСС.



ПМЭФ пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием Путина состоится 17 июня.



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