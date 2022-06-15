После неудачного штурма отказываются наступать: ВСУ отбили атаку оккупантов на трассе Бахмут – Лисичанск

Украинские военные отбили атаку группировки войск оккупантов на трассе Бахмут - Лисичанск, после чего оставшийся личный состав захватчиков отказывается снова идти в наступление. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.



Оккупанты потеряли 12 человек убитыми и 16 ранеными.



«13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1-го армейского корпуса "ДНР" предприняла попытку взять под контроль трассу Бахмут – Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибло 12 военнослужащих ВС РФ, 16 — ранены. После неудачного наступления личный состав, участвовавший в боевых действиях, отказывается продолжать атаку», — написал Цимбалюк на своей Facebook-странице.

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