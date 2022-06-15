В Брюсселе началось третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Россия продолжает неизбирательно бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно ставить под угрозу украинских мирных жителей, потому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить защиту Украиной себя, своих граждан и своей территории», - сказал министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания.



По словам главы Пентагона, на заседании присутствуют министры обороны и главы оборонных ведомств из более чем 45 стран, в том числе представители НАТО и ЕС, а также Эквадора, Молдовы и Грузии. В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.