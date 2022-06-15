ВСУ отбили наступление оккупантов в Долине и Тошковке

Росийские захватчики атакуют неколько направлений на Донбассе, украинские военные отбивают попытки штурма. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.



«Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Довгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти», — говорится в сообщении.



На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



«Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении противник обстреливал украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. ВСУ нанесли оккупантам потери во время их наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.



На Лиманском направлении активных действий захватчики также продолжали обстрелы из ствольной артиллерии.