В РФ заявили, что два месяца назад проект мирного соглашения с Украиной был готов на 75%

В апреле Украина и Россия практически согласовали проект мирного соглашения, он был готов на три четверти, но с тех пор переговоры прекратились. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский.



«Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не смогла даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет участие в переговорах паузу», – сказал российский переговорщик.



Мединский допустил, что мир украинскому руководству не нужен и связал паузу в переговорах с посещением в апреле Украины руководителями Пентагона и Государственного департамента США.



По его словам, РФ открыта для переговоров с Украиной, но Киев еще официально не ответил на согласованный проект мирного договора.

13 июня, напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал список необходимых вооружений для того, чтобы Украина смогла выгнать Россию за переделы своих границ.