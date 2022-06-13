У Зеленского рассказали, сколько оружия нужно Украине для завершения войны

Украинской армии необходимы тысячи единиц военной техники для победы в войне с Россией. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, он же опубликовал список необходимых вооружений.



Чтобы закончить войну и выгнать РФ из Украины, по словам Подоляка, ВСУ нужен паритет тяжелого оружия.



В ОП заявляют, что для выполнения этой задачи понадобится:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Подоляк напомнил, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. «Ожидаем решения», — отметил он.

Ранее о том, что на отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что продолжительность фронта на территории Украины в российско-украинской войне составляет 2450 км, и из них почти половина, а именно 1105 км, занята активными боевыми действиями.