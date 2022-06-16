Франция передаст Украине еще шесть гаубиц «Цезарь»

Франция передаст Украине еще шесть самоходных 155-миллиметровых гаубиц «Цезарь». Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Киев, передает BFM TV.



«Помимо уже доставленных 12 "Цезарей", я принял решение доставить еще шесть "Цезарей"», — сказал президент Франции после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, с немецким канцлером Олафом Шольцем, итальянским премьером Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



Таким образом, всего Париж передаст Киеву 18 таких орудий.



Среди другого объявленного оборудования Франция должна предоставить мобильные следственные группы, которые можно использовать, в частности, для расследования массовых убийств, совершенных во время войны.