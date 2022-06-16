Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.



«Все 4 страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете», - заявил президент Франции.



Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что хочет, чтобы Украина стала членом ЕС.



Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран. Он сказал, что на Евросовете будет выступать за позитивное решение по статусу.