Пушилин рассказал, когда и как будет решаться вопрос присоединения «ДНР» к России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что вопрос вхождения подконтрольной ей территории в состав России может решаться после захвата всей Донецкой области. Об этом он сказал в интервью RТ на Петербургском международном экономическом форуме.



Пушилин заявил, что «ДНР» может войти в состав Российской Федерации, но название «республики» лучше не менять. Якобы «Донецкая область» «плохо звучит» и «отзывает к украинскому прошлому».



По его словам, вопрос присоединения «ДНР» к России будет решаться позже.



«Первоначальная задача — выйти на конституционные границы, а дальше, наверное, правильно было бы спросить у людей. Форма — опрос, референдум и прочее — к этому обсуждению придем чуть позже», — заявил Пушилин.



Глава «ДНР» утверждает, что Россия якобы «не нарушает международные законы», потому для легализации своих действий планирует провести «референдум».



«Без легитимного мнения людей это было бы названо оккупацией», — подчеркнул Пушилин.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.



Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах тех, территорий, которые определены в «конституциях» формирований, то есть в пределах всей Донецкой и Луганской областей.



24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, повлекшее тысячи смертей среди гражданского населения.



В МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.