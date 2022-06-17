Ткаченко: Украина потребует изменить решение о переносе Евровидения в Британию

Украина потребует от Европейского вещательного союза дополнительных переговоров о проведении Евровидения 2023. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ответ на сегодняшнее заявление Европейского вещательного союза о невозможности проведения конкурса в Украине.



«Украина не согласна с характером принятия такого решения — когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов и считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение 2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса», - написал Ткаченко.



Он отметил, что Украина будет требовать изменить решение Европейского вещательного союза.



Ткаченко считает, что Украина имеет все основания принимать конкурс у себя в следующем году.