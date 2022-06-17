Нет гарантий безопасности: «Евровидение-2023» проведут не в Украине

Песенный конкурс «Евровидение», несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestra, пройдет не в Украине. Его, вероятно, проведут в Великобритании. Такое решение принял Европейский языковой союз (EBU).



Отмечается, что страна победителя принимает «Евровидение» в следующем году — при условии соблюдения определенных критериев, включая безопасность общественности. Европейский языковой союз учел продолжающуюся войну после российского полномасштабного вторжения в Украину. И пришел к выводу, что гарантии безопасности не могут быть предоставлены.



«Конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине», — резюмировали в EBU.



Теперь начинаются переговоры о потенциальном проведении конкурса со страной, занявшей второе место — это Великобритания.



В EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года.



«Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», — подчеркнули в организации.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинскую группу Kalush Orchestra с победой на на песенном конкурсе «Евровидение», пообещал «сделать все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь».