Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА

Лисичанск на Луганщине полностью контролируют украинские военные. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.
«Лисичанск полностью под украинским контролем. Гуманитарные грузы завозятся каждый день», — написал Гайдай.
По его словам, из-за постоянных обстрелов по трассе Лисичанск - Бахмут проехать невозможно.
«Трасса Лисичанск-Бахмут орками не контролируется, но постоянно обстреливается, дорога не проездная. Окружения нет», — добавил глава области.