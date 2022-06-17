Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА

Лисичанск на Луганщине полностью контролируют украинские военные. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.



«Лисичанск полностью под украинским контролем. Гуманитарные грузы завозятся каждый день», — написал Гайдай.



По его словам, из-за постоянных обстрелов по трассе Лисичанск - Бахмут проехать невозможно.



«Трасса Лисичанск-Бахмут орками не контролируется, но постоянно обстреливается, дорога не проездная. Окружения нет», — добавил глава области.

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