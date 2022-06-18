Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба

18 июня 2022, 07:53

ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба

Оккупанты пытаются препятствовать выходу ВСУ на государственную границу на Харьковском направлении и в тыл группировки российских войск, наступающей на Славянск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Российские войска планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей для восстановления маршрутов поставки. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении бои продолжаются. Противник сосредоточил основные усилия на ведении наступления. Он осуществлял систематические артобстрелы в районах Дубровно, Долины, Краснополья, Грушувахи, Адамовки. В районе Краснополья пытался возобновить штурм.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Северодонецком направлении противник продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются бои за Северодонецк. В целях улучшения тактического положения, подразделения противника пытались вести штурм за пределами города, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из артиллерии разных калибров позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Золотого, Спирного, Берестово, Соледари, Клинового, Троицкого.

Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли потери оккупантам. После неудачных штурмовых действий противник отошел.

В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

На Лиманском направлении россияне не вели активных действий. Обстреляли из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник не вел активных действий. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Каменки, Авдеевки, Опросного, Владимировки, Новоселки и Щербаков.

На Южнобужском направлении с целью сдерживания украинских войск противник обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения россиян. Продолжаются взрывы складов боеприпасов противника. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

Еще по теме

Места
Донбасс Славянск
Организации
Генштаб ВСУ
События
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
10:10
«ДНР» сообщила об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города
08:52
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
23:30
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
все новости
08:44
Оккупанты нанесли авиаудары по Луганщине
08:33
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу
08:27
Армия РФ готовит дополнительные силы для атаки Северодонецка и Лисичанска — ISW
08:12
Украинская ПВО сбила две ракеты над Одесской областью
07:53
ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
23:40
Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города
23:16
Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов
22:57
Из российского плена освободили парамедика «Тайру» — Зеленский
22:31
Оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов
21:58
Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА
21:25
Сегодня на Донетчине погибли еще четыре мирных жителя
20:57
Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком «нецелесообразно»
20:14
ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
все новости
ВИДЕО
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
17 июня, 08:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция