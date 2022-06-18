ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба

Оккупанты пытаются препятствовать выходу ВСУ на государственную границу на Харьковском направлении и в тыл группировки российских войск, наступающей на Славянск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Российские войска планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей для восстановления маршрутов поставки. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.



На Славянском направлении бои продолжаются. Противник сосредоточил основные усилия на ведении наступления. Он осуществлял систематические артобстрелы в районах Дубровно, Долины, Краснополья, Грушувахи, Адамовки. В районе Краснополья пытался возобновить штурм.



На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.



На Северодонецком направлении противник продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются бои за Северодонецк. В целях улучшения тактического положения, подразделения противника пытались вести штурм за пределами города, но успеха не имели.



На Бахмутском направлении противник обстреливал из артиллерии разных калибров позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Золотого, Спирного, Берестово, Соледари, Клинового, Троицкого.



Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли потери оккупантам. После неудачных штурмовых действий противник отошел.



В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.



На Лиманском направлении россияне не вели активных действий. Обстреляли из артиллерии районы Сидорового и Маяков.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник не вел активных действий. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Каменки, Авдеевки, Опросного, Владимировки, Новоселки и Щербаков.



На Южнобужском направлении с целью сдерживания украинских войск противник обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.



Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения россиян. Продолжаются взрывы складов боеприпасов противника. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.