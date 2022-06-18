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Жители Северодонецка, укрывающиеся на «Азоте», отказались от эвакуации — глава ОВА

18 июня 2022, 21:57

Жители Северодонецка, укрывающиеся на «Азоте», отказались от эвакуации — глава ОВА

Российские оккупанты бросили все резервы на штурм Северодонецка, за контроль над городом идут тяжелые бои. Однако люди, которые находятся в укрытиях на заводе «Азот», отказались от эвакуации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что россияне пытаются установить полный контроль над областным центром и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. При этом успеха они не имеют и массово погибают.

«Люди, скрывающиеся в укрытиях завода "Азот", отказались от эвакуации. При общении с населением нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ. Сравнение с "Азовсталью" нецелесообразно, ситуации совершенно разные. Несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется - есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого», — описал ситуацию глава области.

Гайдай добавил, что Лисичанск остается под полным контролем Украины. Город находится под постоянными обстрелами, но «тихая» эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

«Орки умышленно бьют по местам, где могут скрываться люди. Тяжелая ситуация в селах-сателлитах Северодонецка. Трудные бои были в Метелкино. Ждем ночных событий», — резюмировал глава области.

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