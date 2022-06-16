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На заводе «Азот» в Северодонецке укрываются почти 600 мирных жителей, эвакуация сейчас невозможна

16 июня 2022, 20:34

На заводе «Азот» в Северодонецке укрываются почти 600 мирных жителей, эвакуация сейчас невозможна

На химическом заводе «Азот» в Северодонецке укрываются сотни мирных жителей, однако они больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов. Об этом сообщил глава военной администрации области Сергей Гайдай в комментарии CNN.

«Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев. Если кто-то выйдет, у него будет 99% шансов умереть», — сказал Гайдай.

Он сообщил, что 568 человек, в том числе 38 детей, в настоящее время укрываются на территории завода.

По словам главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, у людей на «Азоте» есть запасы продовольствия, но они не пополнялись в течение двух недель. Большинство из тех, кто укрывается там, — это работники химзавода, члены их семей и некоторые местные жители.

«Они прятались там с самого начала. Там есть настоящие бомбоубежища», — сказал Власенко.

Сергей Гайдай рассказал, что власти пытались убедить укрывавшихся на «Азоте» мирных жителей покинуть завод в прошлом месяце, до того, как основные мосты были разрушены, но многие были убеждены, что им будет безопаснее оставаться на месте.

Он сказал, что было несколько случаев, когда мирные жители выходили из убежища, например, для приготовления пищи, а затем получали ранения или были убиты в результате обстрела.

По словам Гайдая, что эвакуация будет возможна только в случае полного прекращения огня, но он очень скептически относится к любым обещаниям, данным Россией.

«Я слышу многое из того, что они говорят, но 99% из этого — просто нонсенс или ложь. Если будет полное прекращение огня, то мы сможем вывести людей. Но я не верю россиянам — они лгут так много, как много дают обещаний и не сдерживают их. Таких свидетельств много», — добавил глава области.

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