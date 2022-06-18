Джонсон: Нужно готовиться к длительной войне России против Украины

Война России против Украины может стать длительной, и мир должен быть к этому готов. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в издании The Times.



Глава британского правительства отмечает, что Путину не хватит мудрости отступить, поскольку глава РФ все еще может думать, что может полностью завоевать Украину.



«Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью», — написал премьер-министр.



Он подчеркивает, что Великобритания и другие союзники должны гарантировать, что Украина будет иметь стратегическую выносливость, чтобы выстоять и в конечном итоге одержать победу.



«Время является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина усилить способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению», — отметил Джонсон.