Джонсон: Я понимаю, почему Украина не готова на компромиссы с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что понимает, почему Украина не готова на компромиссы с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Мы приветствуем героизм украинских Вооруженных сил, смелость и отважность ваших Вооруженных сил. Я абсолютно понимаю, Владимир, почему ты и твой народ не готовы на любые компромиссы с Путиным — потому что если Украина страдает, если украинские войска страдают», — сказал Джонсон президенту Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



В то же время он обратил внимание на то, что есть все признаки и доказательства, что сами войска Путина находятся под тяжелым давлением.



«Они также несут тяжелые потери и они просто колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней атак Украины они до сих пор не достигли целей, которые определили на первую неделю», — указал британский премьер.



Ранее Зеленский заявил, что имеет с премьер-министром Великобритании общий взгляд на то, как двигаться к победе над Россией.