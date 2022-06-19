В Донецке показали последствия вчерашнего обстрела центра города

Обстрел центра Донецка. Фото из соцсетей

Вчера, 19 июня, центральная часть Донецка попала под обстрел. В донецких сообществах в соцсетях показали последствия обстрела в районе кинотеатра «Звездочка» на улице Университетской.



В основном в результате «прилетов» осколками были повреждены фасады зданий и остекление.

В частности, был поврежден фасад кинотеатра «Зведочка» и недостроенного офисного здания на месте гостиницы «Дружба».



Кроме того, зафиксированы повреждения на проспекте Ватутина — корпус Донецкого национального технического университета.

А напротив разбиты окна в «администрации» Донецка.

Через дорогу — по улице Артема — было повреждено остекление бизнес-центра SkyCity.