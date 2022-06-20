Украинские военные ударили по «вышкам Бойко» в Черном море

Украинские военные нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Они были захвачены войсками РФ после оккупации Крыма в 2014 году. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.



«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», - написал он.



Об ударе сообщил также глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, что критичным был удар по первой вышке, пострадали пять человек. По остальным, по предварительной информации, раненых и погибших нет. На вышках находились 109 человек, 21 из них эвакуировали.



Он также заявил, что газ в Крым подается в штатном режиме.



«Сенатор» от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что у двоих пострадавших сильные ожоги, у одного тяжелое осколочное ранение.

В мае 2011 года стало известно о том, что государственная компания «Черноморнефтегаз» приобрела за примерно за 800 млн долларов две самоподъемные буровые установки. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. ГПУ расследует скандальную закупку вышек «Черноморнефтегаза», Бойко проходит как свидетель.



В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено Россией во время аннексии Крыма.