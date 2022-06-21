Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка

В подконтрольном «ДНР» Седово начался курортный сезон. Снять жилье в поселке можно по цене от 250 рублей с человека. Об этом свидетельствуют объявления в соцсетях.



Сколько стоит дорога



Жителям Донецка и иных подконтрольных группировке «ДНР» городов предлагают отдых на оккупированных украинских территориях. В частности, в Херсоне и Бердянске . Однако дорога туда обходится дорого, к тому же она долгая. Перевозчики предлагают поездки в Херсон прямым рейсом — через Россию. Дорога занимает больше суток.



«Цены варьируются в зависимости от класса автобуса, минимальная стоимость билета до Херсона составляет всего 5535 рублей… "Донецк — Херсон". Время в пути: 27 часов. Рейс прямой, без пересадки. Через РФ. Скидок нет», — говорится в объявлениях.



Местные жители комментируют стоимость билетов, отмечая, что она сопоставима с оплатой дороги до Москвы в РФ.



«170 км до Урзуфа, 260 до Бердянска. И стоимость будет 6 тысяч рублей. Посмотрел другого перевозчика — до Москвы, стоимость 1700 с человека», – рассказал дончанин.



В то же время, в оккупированное Седово предлагают доехать за 400 рублей «быстро и с комфортом». С Южного автовокзала в Донецке обещают довезти за 3 часа 55 минут — это самый быстрый рейс.



Цены на жилье



В объявлениях желающим отдохнуть предлагают жилье в частном секторе. Номер с кухней, в семи минутах от центрального пляжа, сдают за 350 рублей с человека в сутки. Подчеркиваются удобства: круглосуточная вода. С кондиционером четырехместный номер можно арендовать за 2 тысячи рублей в сутки.

Также можно снять комнату для троих за 1 тысячу рублей. Душ, туалет и кухня — общего пользования.

Есть и комнаты, где можно остановиться за 250 рублей с человека. До моря пешком — семь минут, кухня и душ общие.

Гостевые дома и пансионаты также открыты. Там предлагают горячую и холодную воду круглосуточно, туалет и душ в номере. В объявлениях указано, что детей до пяти лет селят бесплатно, а расценки за взрослых и детей старшего возраста в этом году «оговариваются индивидуально». На фото — гостевой дом «Сириус»:

Ранее сообщалось, что группировка «ДНР» открыла Седово на летний сезон. Чтобы проехать на отдых, жители оккупированной части Донетчины должны пройти определенную процедуру, как и в предыдущем году.



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