Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето

Группировка «ДНР» открыла Седово на летний сезон. Чтобы проехать на отдых, жители оккупированной части Донетчины должны пройти определенную процедуру, как и в предыдущем году.



Как говорится в сюжете так называемого «Первого республиканского телеканала», транспорт из Донецка в Седово ходит регулярно: с автовокзала «Южный» — пять рейсов. Рейсы в курортный поселок запланированы и в расписаниях других городов.





С 15 июня базы отдыха и пансионаты открылись. Попасть в поселок могут граждане РФ, а также те, у кого есть «паспорта» так называемых «ЛНР» и «ДНР».



На въезде по-прежнему расположен блокпост боевиков, который вынуждены проходить все желающие отдохнуть. Чтобы его пересечь, необходимо пройти определенную процедуру:

забронировать жилье;

передать личные данные арендодателю;

арендодатель должен передать подтверждение в «администрацию».

В этом случае данные о человеке передадут на блокпост боевиков, и его должны внести в списки на проезд.





В местных Telegram-каналах люди сообщают, что отдыхающие есть, но их очень мало. Практически все закрыто, в том числе кафе. Также арендодатели публикуют объявления с предложениями «официального оформления въезда». Цены меняются, на сегодня есть предложения снять комнату для четверых людей с общей кухней и душевыми за 1500 рублей (примерно 770 грн).



В конце марта в Седово россияне организовали лагерь, где удерживали тех, кто не прошел так называемую фильтрацию.