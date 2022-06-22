В Донецке утром под обстрел попал Киевский район

В оккупированном Донецке сегодня утром под обстрел попал Киевский район.



Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», поврежден ряд жилых домов по ул. Артема и ул. Щорса, детская музыкальная школа — в ней повреждены кровля и остекление. Также пострадал район ТРЦ «Донецк Сити».



В Telegram-канале «Типичный Донецк» местные жители пишут о нескольких «прилетах».

Напомним, российские силы обстреляли Славянск, есть пострадавший. В результате обстрела российскими силами Часов Яра ранены шесть детей, также есть раненые взрослые. Один человек погиб.