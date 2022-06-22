Обстрел пляжа в Часов Яре: Ранены шесть детей и пятеро взрослых, один человек погиб

Последствия обстрела Часов Яра. Фото: ОВА

В результате обстрела российскими силами Часов Яра ранены шесть детей, также есть раненые взрослые. Один человек погиб. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в пределах города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. В результате обстрела погиб один человек, 11 получили ранения», — рассказал Кириленко.

За 21 июня в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области погиб один мирный житель, еще 19 человек получили ранения.