Луганщину 20 раз обстреляли российские силы за сутки

В Луганской области правоохранители задокументировали 20 фактов обстрелов со стороны оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Указывается, что нанесенными ударами уничтожены 42 дома мирных жителей Луганской области, есть раненые. В полиции сообщают, что армия РФ не прекращает артиллерийские обстрелы города Лисичанск, повреждены админздания и жилые дома.



В Горском за прошедши сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

Национальная полиция сообщает, что в ЕРДР внесено 18 уголовных производств по ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»), 9 фактов исчезновения личности без вести, 9 фактов посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 УК Украины), 3 факта незаконного завладения транспортными средствами.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки российская армия обстреляла 18 населенных пунктов региона.