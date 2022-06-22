Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты за сутки нанесли по Донецкой области 29 ударов, пострадали дети

22 июня 2022, 11:43

Оккупанты за сутки нанесли по Донецкой области 29 ударов, пострадали дети

Российская армия обстреляла 18 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. В результате чего есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

За сутки оккупанты нанесли по Донетчине 29 ударов из них 8 по Авдеевке. Также под огнем РФ находились Курахово, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, Железное, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Очеретино, Райгородок, Иванополье, Нелиповка, Новоселовка Первая, Первомайское, Пришиб, Федоровка, Хрестище.



Российскими снарядами разрушен и поврежден 61 гражданский объект – 40 жилых домов, из них 4 многоквартирные, две школы, коксохимический завод, электроподстанция, железная дорога, админздания, хозяйственные постройки, обогатительная фабрика и т.д.



В результате российского удара по пляжу Часов Яра есть погибший и раненые, пострадали дети.

По Донецкой области российские войска за прошедшие сутки били из ракет ЗРС «С-300», РСЗО«Град» и «Ураган», артиллерии, танков.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о мирном договоре с Россией могут возобновиться, когда агрессор потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность. 

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:06
«ЛНР»: Житель Кадиевки погиб в результате ракетного удара
10:51
«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека
09:54
В Донецке утром под обстрел попал Киевский район
23:44
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21:33
«ДНР» заявила о ранении детей в Макеевке
19:50
«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе
17:22
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
17:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:06
«Метинвест» просит не покупать металлопродукцию, похищенную россиянами из порта Мариуполя
16:43
Российские войска захватили Тошковку под Лисичанском
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
все новости
12:25
В бою с войсками РФ погиб журналист Владимир Чеповой
12:17
В УПЛ представили проект следующего сезона: «Шахтер» и «Динамо» будут играть в Украине
12:14
Российские военные нанесли семь ракетных ударов по Николаеву
12:02
Какой будет минимальная пенсия после повышения, рассказали на Донетчине
11:43
Оккупанты за сутки нанесли по Донецкой области 29 ударов, пострадали дети
11:29
Беларусь проведет мобилизационные учения возле украинской границы
11:06
«ЛНР»: Житель Кадиевки погиб в результате ракетного удара
10:56
В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. В сети показали удар беспилотником
10:51
«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека
10:20
Захватчики депортируют жителей Северодонецка на оккупированную Луганщину — глава ВГА
10:19
Ночью и утром оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии
09:54
В Донецке утром под обстрел попал Киевский район
09:53
Российская армия обстреляла две общины Днепропетровской области
09:49
«Площадь Донецкой народной республики» появилась в Москве возле посольства США
09:38
США предоставит Украине прокурора для консультирования по борьбе с коррупцией
все новости
ВИДЕО
В Донецке утром под обстрел попал Киевский район
22 июня, 09:54
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21 июня, 23:44
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
21 июня, 17:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция