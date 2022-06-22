Оккупанты за сутки нанесли по Донецкой области 29 ударов, пострадали дети

Российская армия обстреляла 18 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. В результате чего есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети.



Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



За сутки оккупанты нанесли по Донетчине 29 ударов из них 8 по Авдеевке. Также под огнем РФ находились Курахово, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, Железное, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Очеретино, Райгородок, Иванополье, Нелиповка, Новоселовка Первая, Первомайское, Пришиб, Федоровка, Хрестище.





Российскими снарядами разрушен и поврежден 61 гражданский объект – 40 жилых домов, из них 4 многоквартирные, две школы, коксохимический завод, электроподстанция, железная дорога, админздания, хозяйственные постройки, обогатительная фабрика и т.д.









В результате российского удара по пляжу Часов Яра есть погибший и раненые, пострадали дети.

По Донецкой области российские войска за прошедшие сутки били из ракет ЗРС «С-300», РСЗО«Град» и «Ураган», артиллерии, танков.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о мирном договоре с Россией могут возобновиться, когда агрессор потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность.