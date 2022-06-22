Медведчуку продлили арест до 9 августа

Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука еще на два месяца до 9 августа. Об этом говорится в материалах суда.



Судья Лычаковского суда удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней до подозреваемому Медведчуку.



Во время рассмотрения данного ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

В апреле СБУ задержала Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.