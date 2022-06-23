С 24 февраля Украину покинули более 8 миллионов человек — ООН

С начала полномасштабного вторжения России, с 24 февраля, Украину покинули более восьми миллионов человек. Об этом сообщается на сайте управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Указывается, что из покинувших Украину 8 миллионов людей, вернулись 2,8 миллиона.



Больше всего украинских беженцев, 4 миллиона, приехали в Польшу. 1,3 миллиона поехали в РФ. Также популярны у украинских беженцев Румыния, Молдова, Словакия, Венгрия и другие европейские страны.



По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибло более 4,5 тысяч мирных жителей, а более 5,7 тысяч человек получили ранения. Реальные потери могут быть значительно выше, отмечается, что это связано с задержкой информации из мест, где велись активные боевые действия (включая Мариуполь, Изюм и Северодонецк).

22 июня руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению оккупированных территорий, начатая на юге страны, будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.