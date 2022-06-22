Украина будет продолжать военную операцию до восстановления границ 1991 года — глава разведки

Операция по освобождению оккупированных территорий, начатая на юге страны, будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.



«Все, что я могу сказать — вы это видите: движение вперед идет, мы шаг за шагом освобождаем нашу территорию. И не остановимся, пока не освободим всю нашу территорию Украины. Я еще раз подчеркиваю: до границ по стостоянию на 1991 год. Операция будет продолжаться, и все наши территории будут освобождены», — сказал Буданов, комментируя продвижение украинских войск на Херсонском направлении.



При этом он отметил, что не может предоставить более детальной информации о действиях армии.



«Идет операция. Если я сейчас буду комментировать ход операции, на 99,9% она не будет удачной», — подчеркнул Буданов.