«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо ранены

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов погибли два человека, еще четыре получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Уточняется, что погибли девушка 2001 года рождения и младенец 2022 года рождения в Ровнополе Волновахского района, также четверо были ранены в Донецке и Макеевке.



Утверждается, что повреждены 58 объектов гражданской инфраструктуры и домостроений.

Вчера под обстрелами были Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский, Советский и Кировский районы Макеевки, Еленовка, Докучаевск, Ровнополь и Ясиноватая, поселки шахты имени Гагарина и 6/7, Гольмовский, Зайцево, Байрак, Железная Балка и Широкая Балка — в Горловке.