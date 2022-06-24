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Из-за войны в Украине погибли минимум 338 детей

24 июня 2022, 11:32

Из-за войны в Украине погибли минимум 338 детей

С 24 февраля в результате бомбардировок и обстрелов армии РФ в Украине повреждено 2061 учебное заведение, из них 213 разрушены полностью, 338 детей погибли и 610 получили ранения. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области (335), Харьковской (177), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (55), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (31), Сумской (17). В ОГПУ уточняют, что цифры не окончательные, так как идет работа в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног, а в Чугуеве Харьковской области из-за российских обстрелов ранения получили двое детей девяти и шести лет. Кроме того во время артиллерийского обстрела Лисичанска Луганской области был ранен ребенок, а из-за обстрела оккупантами Волновахского района Донецкой области пятеро детей погибли и столько же пострадали.

Также в ОГПУ рассказали, что в результате обстрелов армией РФ жилых домов в Мариуполе Донецкой области с марта по май погибли девять детей и восемь получили ранения разной степени тяжести.

Ранее глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко показал фото последствий обстрела региона армией РФ.

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