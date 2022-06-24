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Последствия атак оккупантов в Донецкой области показал Кириленко

24 июня 2022, 10:20

Последствия атак оккупантов в Донецкой области показал Кириленко

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ОВА Последствия обстрела Константиновки. Фото: ОВА

В Донецкой области российские войска продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру — как на фронте, так и в относительном тылу. Гибнут мирные жители. Об этом сообщил глава военной администрации области Павел Кириленко.

«Константиновка получила вражеский ракетный удар — известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, прибывшие для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения», — рассказал глава области.

По данным Кириленко, в Николаевской громаде оккупанты совершили артобстрел Райгородка. Есть информация о двух погибших и одном раненом.

«"Горячо" в Марьинской громаде. Ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы. В Максимильяновке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов начались пожары. ВСУ отражает все вражеские атаки в этом направлении», — отметил Кириленко.

В местном Telegram-канале показали эпицентр ночного взрыва в Константиновке. Здание теплосети полностью уничтожено.

 

Ранее Кириленко сообщал о том, что в четверг, 23 июня, из-за обстрелов со стороны войск РФ погибли шесть мирных жителей Донецкой области.

Напомним, сегодня ночью в Константиновке были громкие взрывы, город попал под мощный обстрел российских оккупантов. Во время обстрела пострадали четверо спасателей.

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