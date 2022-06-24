В Харькове спасатели извлекли из-под завалов зданий 179 тел погибших

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС извлекли из-под завалов зданий 179 тел погибших. Об этом сообщил замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«На сегодняшний день спасатели Харьковского гарнизона провели разбор завалов на более чем 140 объектах, на которых были спасены более 160 человек и, к сожалению, извлечены тела 179 погибших», - сказал Торяник.



По его словам, наиболее масштабные поисковые работы и работы по разбору завалов проводились в Шевченковском и Киевском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.



Он также сообщил, что за 4 месяца погибли пятеро сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС, 15 - были ранены.