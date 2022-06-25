Кремль назначил нового командующего войсками РФ на Донбассе

Российские силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин. Он стал командующим южной группировкой войск (ЮГВ) в Украине, сменив Александра Дворникова.



Как сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter, с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.



«Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе. На протяжении более 30 лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости», — говорится в сообщении.



В информации российского Минобороны от 24 июня о боевых действиях в районах Горского и Золотого указано, что южная группировка войск действует под командованием генерала армии Сергея Суровикина.



Таким образом, Россия во второй раз за четыре месяца войны сменила командира своих войск в Украине. Суровикин возглавляет Воздушно-космические силы России, ранее он командовал группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии.