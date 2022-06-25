Окружение не удалось: Что происходит в Северодонецке, рассказал глава ВГА

Северодонецк сегодня не находится в блокаде, а на химзаводе все еще остаются гражданские. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.



По его словам, украинские военные должны были отойти на более укрепленные позиции, которые впоследствии позволят вести оборону. В бомбоубежищах химзавода «Азот» остаются мирные жители.



«Люди находятся в укрытиях — это те люди, которые, к сожалению, не выехали», — отметил Стрюк.



Там мирные жители, по словам руководителя ВГА, будут находиться до завершения боевых действий.



«Город в блокаду не взяли, все те военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции — вышли. Окружение не удалось», — подчеркнул Стрюк.



Комментируя, куда именно отошли ВСУ, он отметил, что Лисичанск более укреплен. В том числе благодаря географическому положению, нахождению на высоте.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Северодонецке промышленная зона и аэропорт полностью находятся под контролем российских сил.



Ранее анонсировался отход украинских войск из Северодонецка.