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Окружение не удалось: Что происходит в Северодонецке, рассказал глава ВГА

25 июня 2022, 15:25

Окружение не удалось: Что происходит в Северодонецке, рассказал глава ВГА

Северодонецк сегодня не находится в блокаде, а на химзаводе все еще остаются гражданские. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По его словам, украинские военные должны были отойти на более укрепленные позиции, которые впоследствии позволят вести оборону. В бомбоубежищах химзавода «Азот» остаются мирные жители.

«Люди находятся в укрытиях — это те люди, которые, к сожалению, не выехали», — отметил Стрюк.

Там мирные жители, по словам руководителя ВГА, будут находиться до завершения боевых действий.

«Город в блокаду не взяли, все те военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции — вышли. Окружение не удалось», — подчеркнул Стрюк.

Комментируя, куда именно отошли ВСУ, он отметил, что Лисичанск более укреплен. В том числе благодаря географическому положению, нахождению на высоте.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Северодонецке промышленная зона и аэропорт полностью находятся под контролем российских сил.

Ранее анонсировался отход украинских войск из Северодонецка.

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