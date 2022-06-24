ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена — Гайдай

ВСУ придется отойти от Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Наши защитники уже получили такую команду! Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции», — проинформировал Гайдай.



По его словам, российские военные почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся. Повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить — восстановлению они не подлежат.



«Войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестностях уже заходили вражеские ДРГ, атаки с целью пройти вглубь города были отбиты», — отметил глава области.



Также, по словам Гайдая, российские силы перевезли шесть «Точек-У» из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска.



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