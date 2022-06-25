На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»

Донецк. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

В оккупированном Донецке сегодня проводится рейд: мужчин с улиц забирают в «армию» группировки «ДНР». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» публикуют фото, на которых люди в военной форме задерживают мужчин в разных районах города, в том числе возле ЦУМа и в районе радиорынка «Маяк».

Также дончане предупреждают, что по пр. Садовому, рядом с супермаркетом «Молоко», стоит автобус. Поблизости боевики «ДНР» ищут «добровольцев», и в автобусе уже сидят четверо задержанных.



