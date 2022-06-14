«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение

Жены принудительно мобилизованных группировкой «ДНР» мужчин четыре месяца не могут добиться ответа, где находятся их мужья и живы ли они. Женщины записали эмоциональное видеообращение, которое опубликовали в соцсетях.



По их словам, 24 февраля они были включены в личный состав воинской части №08801 города Комсомольское Старобешевского района, из которой отбыли в неизвестном направлении.



«Четыре месяца не было ни выплат, никаких увольнительных. По нашей информации, 6 июня их должны были вернуть в часть. Они сюда не доехали. Из их 121-го полка доехала только одна 4-я рота. Где находятся остальные роты — нам отказываются в воинской части сообщать. Мы обращались по всем инстанциям, мы звонили всем. Везде нам не дают никакой информации. Где наши мужья? Куда мобилизовали наших мужей? Всех с работ сорвали. Ничего, ни единого дня не были дома, мы не знаем, что сейчас с ними происходит, живые они или нет — нам на это никто не может дать ответ», — возмущаются женщины.



Они говорят, что из мобилизованных мужчин «половина — инвалиды», медкомиссии не было, половина из них «шли в явно нездоровом состоянии».



«Это никого не интересовало, и по сей день не интересует. Куда могли пропасть люди на территории ДНР? Выехали из одного места и не доехали 200 человек военнослужащих», — подчеркивают жены мобилизованных.



В видеообращении речь идет о «1-й отдельной мотострелковой Славянской бригаде (1 омсбр, в/ч 08801)». Это незаконное пророссийское вооруженное формирование, которое входит в состав «1-го армейского корпуса ДНР». Создано в 2014 году из боевиков, воевавших в Славянске, как «Славянская бригада». Место дислокации — город Комсомольское Донецкой области (после переименования — Кальмиусское).