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ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Богородичного, Марьинки и других населенных пунктов

25 июня 2022, 19:30

ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Богородичного, Марьинки и других населенных пунктов

Украинские военные остановили попытку наступления оккупантов на Славянском направлении в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины.

Отмечается, что на Краматорском направлении россияне совершали обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск.

На Лисичанском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаревка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии были зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

«Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли», — сообщили в Генштабе.

Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

«После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское», — отмечается в сводке.

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