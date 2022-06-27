Вооруженные силы Украины нанесли российским силам значительные потери вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



«На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчаяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти», — сказано в утренней сводке.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил РФ нет. По имеющейся информации, руководство Беларуси продолжает оказывать военную поддержку РФ, известно, что в Белгородскую область снова была отправлена партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

На Северском направлении российские силы обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области, кроме этого нанесены авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.



На Слобожанском направлении захватчики обстреливали украинские подразделения сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.



На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая, также вел штурм в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, потерпел поражение. Кроме этого, оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.



На Славянском направлении российские силы обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько, нанесли авиаудар неподалеку от Довгенького. По данным Генштаба ВСУ, агрессор ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка с целью улучшения тактического положения, бой продолжается.



На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.



На Бахмутском направлении агрессор обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево, нанес удар армейской авиации у Покровского. Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурмовые действия в направлении Клинового. Кроме этого остановлены наступления в районах населенных пунктов Берестово и Вершина, оккупанты отошли. Кроме того, захватчики проводят обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Также нанес ракетно-авиационный удар по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова отразили наступление агрессора.



На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.



В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия, добавили в ВСУ.