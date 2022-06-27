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ВСУ нанесли противнику значительные потери возле Верхнекаменки на Донецком направлении — Генштаб

27 июня 2022, 09:32

ВСУ нанесли противнику значительные потери возле Верхнекаменки на Донецком направлении — Генштаб

Вооруженные силы Украины нанесли российским силам значительные потери вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчаяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти», — сказано в утренней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил РФ нет. По имеющейся информации, руководство Беларуси продолжает оказывать военную поддержку РФ, известно, что в Белгородскую область снова была отправлена партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

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На Северском направлении российские силы обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области, кроме этого нанесены авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении захватчики обстреливали украинские подразделения сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая, также вел штурм в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, потерпел поражение. Кроме этого, оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

На Славянском направлении российские силы обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько, нанесли авиаудар неподалеку от Довгенького. По данным Генштаба ВСУ, агрессор ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка с целью улучшения тактического положения, бой продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево, нанес удар армейской авиации у Покровского. Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурмовые действия в направлении Клинового. Кроме этого остановлены наступления в районах населенных пунктов Берестово и Вершина, оккупанты отошли. Кроме того, захватчики проводят обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Также нанес ракетно-авиационный удар по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова отразили наступление агрессора.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия, добавили в ВСУ.

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