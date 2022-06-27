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Под завалами одного из домов в Мариуполе обнаружены еще 100 погибших, заявил Андрющенко

27 июня 2022, 09:56

Под завалами одного из домов в Мариуполе обнаружены еще 100 погибших, заявил Андрющенко

При обследовании зданий в Лиобережном районе Мариуполя в доме, в который попала российская авиабомба, обнаружены более 100 тел погибших от обстрела. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Речь, по его словам, о доме, который расположен на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды.

Андрющенко отметил, что тела до сих пор под завалами, а извлекать и хоронить их оккупанты не планируют.

Также он сообщил, что продолжается эксгумация тел, в приоритете у оккупантов дворы школ и детских садов. После же эксгумации оккупанты обрабатывают ямы от запаха, а на улицах и во дворах, по информации Андрющенко, после эксгумации обработку не делают.

26 июня Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют разместить в порту Мариуполя хранилище топлива для военных нужд.

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