Мужчин задерживают на улицах: Жители Донецка сообщают о рейдах

Донецк. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

В оккупированном Донецке сегодня проводят рейды, во время которых мужчин задерживают на улицах и забирают в «армию» группировки «ДНР». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



По словам дончан, «военные» действуют по одной схеме: увидев в людном месте мужчину, они подходят, обступают его и требуют предъявить документы. После этого мужчин уводят.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» местные жители сообщают, что «военные» задерживают мужчин в различных районах города. В частности, сегодня рейды замечены на автостанции «Центр», у ТРЦ «Золотое кольцо», в парке «Сокол», возле ТЦ «Континент».