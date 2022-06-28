Мужчин из фильтрационных лагерей «ЛНР» и «ДНР» отправляют на фронт

Мужчин, которые находятся в фильтрационных лагерях группировок «ЛНР» и «ДНР», оккупанты отправляют на фронт. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



Правозащитники отмечают, что группы принудительно мобилизованных из оккупированных частей Донбасса боевики стали дополнять «новобранцами» из так называемых фильтрационных лагерей. Цель — доукомплектовать подразделения.



По сообщениям источников информации, такая практика впервые применяется в фильтрационных лагерях — в связи с тем, что группировки «ЛНР» и «ДНР» не могут выполнить мобилизационный план от армии РФ. Воевать отправляют мужчин, которые находятся в лагерях и ранее (в 2014-2020 годах) проживали на оккупированной части Донбасса. Их мобилизуют группами по пять человек.