Ракета попала в жилой дом в Николаеве: Последствия показали спасатели

Николаев. Фото: ГСЧС Украины

В Николаеве продолжается разбор завалов пятиэтажки, в которую сегодня попала ракета российской армии. Спасатели нашли тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.



«По состоянию на 10:00 в Николаеве из-под завалов пятиэтажного жилого дома обнаружено и деблокировано тело одного человека (всего погибли четыре человека, пострадали два человека)», — отметили спасатели.



Также сообщается, что от ГСЧС привлечены 50 человек и десять единиц техники, работы продолжаются.

Российская армия сегодня нанесла ракетные удары по Николаеву. Утром было известно о троих погибших и пятерых раненых.