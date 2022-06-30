В МИД Украины заявили о разрыве дипотношений с Сирией

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает МИД Украины.



«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.



В МИД сообщили, что рассматривают это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.



«Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле», — отметили в ведомстве.



В ответ на этот недружественный акт, сообщили в МИД, Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии и наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.



Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году закрыто посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.



Президент Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур «ДНР» и «ЛНР», как государств, никаких отношений Украины с этой страной не будет.