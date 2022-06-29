Сирия решила признать «ДНР» и «ЛНР»

Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.



«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в заявлении МИД Сирии, которое приводит «РИА Новости».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это послужило поводом для начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля.